Homem é assassinado a tiros no bairro do Telégrafo, em Belém

Um homem foi assassinado a tiros, no último sábado (21), na passagem Mirtes, próximo ao Canal do Galo, no bairro do Telégrafo, em Belém.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender um chamado de disparos de arma de fogo no bairro Telégrafo. Chegando ao local, a PM constatou que um homem identificado como Jhony Wendel da Silva Pinto havia morrido devido aos ferimentos provocados por disparo de revólver.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para realizar a remoção do corpo.

Fonte: G1 PA — Belém