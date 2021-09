Homem é assassinado após pedir para dono de carro desligar o som

O autor disparou dois tiros contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos

Um homem foi assassinado na zona rural de Arraias, no Tocantins, após pedir para o suspeito desligar o som do carro. O crime aconteceu no domingo (26), em um bar, na frente dos clientes e funcionários. As informações são do G1 Nacional.

Segundo testemunhas, o homicídio ocorreu por volta das 19h, quando um grupo foi para o estabelecimento logo depois de uma partida de futebol. No local, um homem teria ligado o som e, incomodado com o volume, um cliente pediu para o rapaz desligar. Os dois começaram uma discussão, que contou também com agressões. Ainda de acordo com testemunhas, o dono do carro foi até o veículo, pegou uma arma de fogo e disparou contra a vítima duas vezes.

A homem baleado não resistiu e acabou morrendo, já o suspeito fugiu do local do crime. A Polícia Militar fez buscas, mas somente o carro foi encontrado. A corporação segue procurando o autor dos disparos.

Fonte Amazonia