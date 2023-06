Homem é assassinado e mulher baleada por motoqueiros em Ananindeua

Um homem foi executado a tiros e sua companheira ferida com gravidade quando seguiam de carro pela Estrada da Providência, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, município da Zona Metropolitana de Belém. O crime se registrou na manhã deste domingo, 04. Clayton Silva Paixão, de 33 anos, morreu na hora. A mulher que o acompanhava no carro, Ruth Estefânia Oliva Trindade, de 29 anos, foi atingida e socorrida com vida até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.



Conforme as informações colhidas por policiais militares junto à testemunhas, o carro das vítimas foi emparelhado por uma motocicleta com dois homens. Um deles fez os disparos na direção do casal e matou logo Clayton Paixão. Em seguida, os criminosos arrancaram em alta velocidade sem que a placa da moto fosse anotada.



A PM isolou a área para realização do levantamento de local e remoção do corpo do rapaz para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.

O caso, inicialmente, é investigado pela Seccional Urbana da Cidade Nova.

Imagem: Reprodução