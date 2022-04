Homem é assassinado na Condor

Na noite deste feriado de Sexta – Feira Santa (15), um Homem foi assassinado no bairro da Condor, Belém. A vítima do crime de homicídio era Moisés Soares Nunes, com idade ainda não confirmada.

Segundo testemunhas que estavam no local no momento do crime, relatam que Moisés bebia em um bar, na passagem Guarani, entre a rua Guaiapós e Passagem Vitória, quando dois homens chegaram de moto e assassinaram com vários tiros a vítima sem nem mesmo sair de cima da motocicleta.

A vítima veio a falecer ainda no local sem chance de socorro. A equipe da polícia foi chamada para os procedimentos cabíveis. Acompanhe as atualizações aqui.

Redação: Paola Queiroz

Foto: Reprodução internet/ grupo de mensagens