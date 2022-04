Homem é assassinado por vigilante em unidade de saúde na Av. Alcindo Cacela

Na manhã desta quarta-feira (27), um homem foi assassinado com um tiro no tórax, dentro de uma Unidade Básica de Saúde (UBS); no bairro São Brás, pelo vigilante do local. O crime ocorreu por volta das 5h15, após a vítima identificada como Jean Patrick de Souza e Souza pular o muro e invadir a UBS para fazer pichações.

O vigilante, identificado como João de Deus Cardoso Magalhães, que estava em horário de trabalho no momento do ocorrido, avistou Jean e um outro homem não identificado fazendo pichações dentro da unidade e deu ordem de parada aos meliantes, que não obedeceram e partiram em direção dele. João de Deus atirou na direção de Jean, que foi atingido no tórax e morreu ainda no local.

A polícia Científica foi chamada, e após o trabalho da perícia, o corpo de Jean foi removido e encaminhado a para os procedimentos de necropsia. O vigilante João de Deus se apresentou na seccional de São Brás acompanhado do supervisor da empresa e de seu advogado.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Amaury Silveira

Foto: Reprodução redes Sociais