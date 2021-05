Homem é baleado pelas costas no momento em que comemorava aniversário

Vítima foi perseguida por criminosos, que usaram motocicleta para a ação criminosa

Um homem de 42 anos foi morto durante a comemoração do aniversário, nesta quarta-feira (5). Wandelison Gonçalves de Sá foi surpreendido com ação criminosa e recebeu cinco tiro pelas costas, no bairro de São Lázaro, na Zona Sul de Manaus (AM).

De acordo com a Polícia, a vítima foi perseguida por dois homens, que se aproximaram da vítima usando motocicleta. Testemunhas e a família da vítima serão ouvidas para identificarem possíveis ameaças recentes que Wandelison vinha sofrendo.

A Polícia segue investigando a motivação do crime e o paradeiro dos criminosos.