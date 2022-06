Um homem supostamente acusado de roubo, é cercado por pessoas no comércio de Belém e imobilizado por um outro homem não identificado.

Segundo a testemunha que aparece no vídeo, o homem que estava com uma tornozeleira eletrônica roubou o auxilio financeiro da senhora que aparece desesperada no vídeo.

A polícia militar compareceu ao local para conter a situação.

Foto: Reprodução