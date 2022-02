Homem é condenado a 19 anos de prisão por matar mulher a tijoladas￼

Antônio Marcos Oliveira, conhecido como “Moicano”, foi condenado nesta quinta-feira (24), durante sessão do tribunal do júri, a 19 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado por matar Elen Batista Lopes a tijoladas em 2020, no município de Santarém, região oeste do Pará.

A sessão do tribunal, presidida pelo juiz Gabriel Velosa, iniciou às 8h e encerrou às 16h. Ao todo, quatro testemunhas foram ouvidas, sendo dois policiais, a mãe e uma irmã do réu.

Segundo informações, o juiz negou a Antônio o direito de recorrer da sentença em liberdade. Moicano confessou o crime no dia em que foi preso, após a própria mãe suspeitar que ele era responsável pela morte de Elen.

