Homem é covardemente assassinado com mais de 20 facadas em Parauabebas

Marcos Rogério Amorim Farias e Antônio Rosivaldo da Silva e Silva esfaquearam o senhor Wesley Willer Farias Menezes pelo menos 20 vezes. Trata-se de um crime a sangue frio, cometido em plena luz do dia, na manhã desta quarta-feira, 19, em uma loja de conveniências da Rua 15, em frente à recém-inaugurada Praça dos Estudantes, em Parauapebas, no sudestedoPará, a 600 quilômetros de Belém. A vítima tinha 35 anos de idade e o crime foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, tendo viralizado as redes sociais e causado revolta entre a população.

Os carrascos Marcos Rogério Amorim Farias e Antônio Rosivaldo da Silva e Silva, que mataram o homem a golpes de faca, foram presos minutos após as autoridades terem sido comunicadas, em ação conjunta das polícias Civil e Militar, a cerca de 50 metros da cena do crime.

Uma testemunha que disse ser amiga de Wesley Menezes, contou que estava próximo do local do crime e, quando soube que a vítima foi seu amigo, correu para ver o que havia acontecido. Ela lembra que passou pelos matadores e, sem saber que eram os assassinos, perguntou sobre o caso e ambos responderam: “Matamos, ele. Matamos ele, pra respeitar!”

A mulher, que preferiu preservar sua identidade, disse que o homem assassinado era morador de rua, porém, “muito respeitador, uma pessoa direita”. Afirmou que, em diversas ocasiões, pedia para tomar banho na casa dela. Uma ou outra vez, pedia para dormir, “mas sempre com muito respeito”.

“O meu sentimento é de tristeza, revolta, indignação. Penso na tristeza da mãe e dos irmãos dele. Um desses homens já tinha tentado matar ele com uma paulada na cabeça. Agora conseguiu”, lamentou a mulher.

NA POLÍCIA

O delegado Thiago Carneiro Rodrigues, de plantão na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, disse à reportagem que nesta tarde iria interrogar os assassinos para saber o que motivou crime e verificar se eles já tinham antecedentes criminais, assim como iria levantar a ficha da vítima.

O corpo do homem, depois do levantamento cadavérico no local, foi removido para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção de Parauapebas. (Com informaçõesda redaçãoe do site do Zé Dudu)

Imagens: Reprodução/ Jorge Nascimento/Ronabar