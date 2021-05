Homem é encontrado em mata no Pará após surto em viagem

Dentro de um ônibus que partiu do Distrito Federal a caminho de Novo Progresso, sudoeste paraense, uma viagem que poderia ser tranquila se resumiu em momentos de apreensão depois que um homem desapareceu na noite do último domingo (1º).

O caso aconteceu quando o ônibus atingiu as proximidades da região da Serra do Cachimbo, entre os municípios de Altamira (PA) e Guarantã do Norte (MT). A vítima, segundo as testemunhas, teria tido um surto psicótico já no final da noite, quando o homem adentrou em uma área de mata e não foi mais encontrado.

A Polícia Militar do Pará foi acionada e o Comando do Grupamento de Itaituba solicitou apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso. Com a ajuda de um cão farejador, o homem foi localizado nesta quarta-feira (5), três dias depois, a cerca de 100 quilômetros do local do desaparecimento.

Debilitado, a vítima recebeu os primeiros atendimentos de saúde e, logo em seguida, foi encaminhado para o hospital municipal de Novo Progresso.

Por DOL

Foto: Ascom Bombeiros