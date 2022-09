Homem é encontrado morto dentro de casa em Ananindeua

Um homem, identificado apenas como Oseas, foi encontrado morto dentro da própria casa, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém. O caso ocorreu na manhã do último domingo (25), na Passagem São Pedro, na rua Araguaia.

De acordo com a Polícia Militar, os vizinhos estranharam o desaparecimento da vítima e entraram na casa. Ao entrarem no local, se depararam com Oseas no chão já sem vida.

Ainda segundo a PM, o homem era conhecido no bairro, morava sozinho e era alcoólatra. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e confirmou a morte. O corpo foi removido e o laudo da perícia vai determinar as causas da morte.

