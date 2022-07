Homem é encontrado morto dentro de kitnet no bairro da Pedreira, em Belém

Um homem, identificado como Gerson Perez, foi encontrado morto, no fim da noite desta quarta-feira (21), dentro da kitnet em que morava, no bairro da Pedreira, em Belém do Pará. O corpo foi encontrado por vizinhos, que acionaram as autoridades competentes.

Segundo informações, o homem não era visto por familiares ou vizinhança, pelo menos, desde terça-feira (20). A família ainda não sabe ao certo o motivo da morte do homem, de cerca de 50 anos de idade, mas, conforme os famíliares, ele possuía problemas cardíacos.

Gerson, ainda de acordo com informações coletadas pela Reportagem, morava na kitnet com a esposa, mas ela estava viajando a trabalho quando o corpo foi encontrado.

O corpo foi retirado do local pela Polícia Científica do Pará. Viaturas da Polícia Militar estiveram no endereço, localizado na travessa Pirajá, entre avenida Pedro Miranda e passagem Ana Flexa Castanheira.

