Homem é encontrado sem cabeça no município de Paragominas

Na manhã da terça-feira (18), o corpo de uma pessoa do sexo masculino, identificada como Raimundo Nonato, foi encontrado com sinais de violência e decapitado no município de Paragominas, sudeste do Pará.

De acordo com informações preliminares, o corpo foi localizado na Rodovia dos Pioneiros, local onde a Polícia Científica do Pará (PCP) realizou a perícia inicial e fez a remoção do cadáver para o Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol). A vítima passará por necropsia.

O crime será investigado pela por meio da Divisão de Homicídios (DH) da 13° seccional de Paragominas.

Segundo caso de decapitação em uma semana

Em menos de sete dias, outro corpo foi encontrado sem cabeça no Pará. Desta vez, o crime aconteceu em Belém, no bairro do Guamá. O corpo de um jovem foi encontrado decapitado na madrugada do dia 12 de outubro, na esquina entre as passagens João de Deus e Pinheiro. O rapaz não teve identidade nem idade reveladas. Ele apresentava várias lesões pelo corpo, possivelmente provocadas por arma branca.

A Polícia Militar informou, em nota, que equipes do 20° Batalhão foram até o local e isolaram um trecho da passagem João de Deus. “Equipes da Polícia Científica estiveram no local e a PM intensificou as buscas no bairro e áreas vizinhas para identificar e prender os suspeitos”, informou a PM.

Também por meio de nota, a Polícia Civil se manifestou e disse que o caso está sendo investigado por meio da Divisão de Homicídios. “Um inquérito foi instaurado para apurar o crime de homicídio ocorrido na madrugada desta quarta-feira (12), na passagem João de Deus, no bairro do Guamá. Perícias foram solicitadas no local e diligências estão sendo feitas para apurar motivação e autoria do crime”, reforçou a PC.

Denuncie

Para qualquer um dos casos, quaisquer informações que possam ajudar podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: Debate com informações de O Liberal