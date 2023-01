Homem é enforcado durante suposto julgamento pelo “tribunal do crime”, em Bragança

Um homem que tinha envolvimento com o crime foi eliminado em um suposto “tribunal do crime”, fato registrado na manhã de ontem, sexta-feira, 06, na rua Santo Antônio, bairro do Júlia Quadros, em Bragança, no nordeste do Pará, a 220 quilômetros de Belém. O caso é apurado pela Delegacia de Polícia Civil daquela cidade.

De acordo com informações da Polícia, Adailton Brito da Silva, de 31 anos, o vulgo Dadai, estava sentado na frente de uma residência quando surgiram três homens que o abordaram. Eles conversaram por alguns instantes e depois entraram no imóvel. Depois, o trio foi embora.

Quem estava pela área achou a situação estranha e foi ver o que estava se passando. Em lá chegando, Dadai estava pendurado em uma corda. Ele foi enforcado.

Para a polícia, o cenário do crime revela características do conhecido “tribunal do crime”, que é realizado por facções criminosas por todo o país, uma vez que a vítima foi encontrada com a boca, mãos e pés amarrados, ou seja, sem qualquer chance de defesa. Não houve gritos, não houve discussão em voz alta, nada.

Imediatamente, a polícia foi acionada. Viaturas das polícias Civil e Militar logo chegaram ao local do crime, que foi isolado para preservar tudo até a chegada da perícia. Houve levantamento do local, tomada das primeiras informações junto a testemunhas etc. Depois, o corpo de Dadai foi levado para ser necropsiado no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção Castanhal.

Até à noite de ontem, não havia maiores informações acerca das investigações, suspeitos do enforcamento de Dadai, nada.

Imagem: Reprodução: Wualax-Moura