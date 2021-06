A cabeça não foi achada no local; o homem foi levado para o IML

Corpo de homem morto é jogado em um beco. O homem foi esquartejado por criminosos, na madrugada desta sexta-feira (18), em Manaus.

As partes do corpo foram encontradas em uma mala, por volta das 2h50, acompanhadas de um bilhete, com a seguinte mensagem: “X9”, sal”.

A cabeça não foi achada no local. O homem foi levado para o IML e permanece sem identificação.

Fonte; O Liberal