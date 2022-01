Homem é esquartejado e tem membros espalhados pela cidade no interior do Pará

O corpo de um homem, identificado como Raimundo Oliveira da Silva, foi encontrado esquartejado no início da manhã desta segunda-feira (24), na vila Araí, no município de Augusto Corrêa, região nordeste do Pará. Moradores da área de depararam com um cenário de terror. Os membros do homem foram espalhados pela cidade.

De acordo com informações, o tronco e as pernas do homem foram deixados em via pública. A cabeça da vítima foi achada distante quase 1 km do restante do corpo.

Testemunhas relataram à polícia que um dos braços da vítima foi jogado no telhado de uma casa.

Segundo a Polícia Militar de Augusto Corrêa, buscas estão sendo realizadas para localizar e prender o suspeito do crime.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal e ainda não foi liberado.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Roma News