Homem é executado a tiros dentro de lanchonete no interior do Pará

Um homem identificado apenas como Raimundo foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (26), dentro de uma lanchonete localizada na rua Aeroporto, no município de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. Segundo relatos de testemunhas, a vítima estava comendo quando foi surpreendida pelo atirador, em um crime que tem características de execução. Com informações do portal Zé Dudu.

De acordo com os relatos, o criminoso entrou na lanchonete e, sem falar nada, sacou uma arma de fogo e realizou três disparos contra Raimundo, todos na região da cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, sem chance de socorro. Já o executor fugiu em uma motocicleta Honda Biz, e ainda não foi identificado.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento da área até a chegada da equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil também foi acionada para dar início às investigações.

Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. Segundo conhecidos de Raimundo, ele foi dono de um bar na rua conhecida como Baixada Fluminense, no mesmo município, e teria acabado de chegar de uma rola no momento em que foi assassinado.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.

FONTE O LIBERAL