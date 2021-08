Homem é executado com tiro na cabeça em frente à própria residência

Zaqueu da Costa, 42 anos, estava no bairro Mini Indústria, em Uruará, onde morava, quando foi surpreendido pelo atirado

Um homem identificado como Zaqueu da Costa, de 42 anos, foi assassinado com um tiro na manhã desta segunda-feira (23), na porta da própria residência, no bairro Mini Indústria, em Uruará, sudoeste do Pará. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime, que tem características de execução. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso. As informações foram publicadas pelo portal Gazeta Real.

Testemunhas disseram aos policiais que o crime ocorreu por volta das 7h50, na porta de casa, quando um homem se aproximou e efetuou o disparo, que acertou na cabeça da vítima. Ainda segundo a Polícia Civil, familiares de Zaqueu contaram que ele era usuário de drogas. Não se sabe se este fato teria alguma relação com a motivação do assassinato.

A equipe de plantão da PC, à frente o investigador Eládio Cruz e o escrivão Ivan Santos, esteve no local para fazer os primeiros levantamentos e iniciar as investigações. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) também foi ao local do crime para fazer a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

O atirador tomou rumo desconhecido após executar a vítima. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.