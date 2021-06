Homem é executado com tiros na cabeça, em Marabá; PM acredita que o crime tenha relação com tráfico

Vítima, identificada como Edgar, teria sido atraída pelos executores até o local do crime, no Núcleo Velha Marabá

Um homem, identificado apenas pelo prenome Edgar, foi executado a tiros no início da tarde desta terça-feira (1), no bairro Santa Rosa, Núcleo Velha Marabá, em Marabá, sudeste paraense. A suspeita, segundo a Polícia Militar, é de que o crime possa estar relacionado ao tráfico de drogas. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Edgar foi assassinado no final da travessa São João, no bairro Santa Rosa. As investigações apontam que ele pode ter sido vítima de uma “casinha”, ou seja, foi atraído para a morte. A vítima foi morta com vários disparos, todos na região da cabeça.

A Polícia Militar fez o isolamento da área e a Polícia Civil foi acionada, assim como o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). Testemunhas contaram às autoridades que Edgar seria morador do bairro Araguaia, conhecido popularmente como “Fanta”, no Núcleo Nova Marabá.

A Divisão de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Marabá informou que vai investigar o caso, e as suspeitas preliminares são de que o crime possa estar relacionado ao tráfico de drogas, já que o local onde a vítima foi executada seria um ponto de comércio de entorpecentes.

Os criminosos fugiram do local e continuam foragidos. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Fonte: oliberal.com