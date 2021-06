Homem é executado em Capanema

A Polícia Militar foi acionada, via NIOP (Núcleo Integrado de Operações Policiais), na noite de ontem, 13, para averiguar um baleamento com morte ocorrido na passagem Jasmin, bairro São José, popular Caveira, em Capanema, no nordeste do Pará, a 140 quilômetros de Belém, que teve como vítima o jovem Walace de Souza Martins. Chegando ao local, a PM constatou a vítima já morta ao chão.

Segundo informações da esposa da vítima, um homem saiu de dentro do mato e rendeu a Walace, efetuando o disparo de arma de fogo contra o rapaz, que não teve a menor chance de defesa e caiu morto.

Ainda segundo informações da esposa da vítima, “ainda entrei em luta corporal com algoz do meu marido”. O assassino fugiu por área de mata após o fato.

A polícia informou que a já tinha passagem pela polícia.

A Polícia Civil investigará o caso. O Instituto Médico Legal foi acionado para remoção cadavérica depois dos levantamentos de praxe.