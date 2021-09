Homem é ferido com terçado na cabeça pelo ex-cunhado no Benguí, em Belém

Vítima relatou o caso à Polícia Civil. Agressor está foragido.

Homem é ferido a golpes de terçado pelo ex-cunhado em Belém — Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Um homem foi ferido a golpes de terçado no bairro do Benguí, em Belém, pelo ex-cunhado, segundo ele. Um boletim de ocorrência foi registrado nesta sexta-feira (24) na Delegacia de Polícia Civil. O agressor está foragido.

A vítima foi atingida na cabeça e no braço e, segundo o relato, teve cortes profundos que atingiram vaso sanguíneo. Ferido, o homem foi inicialmente atendido em unidade de saúde no Benguí, depois encaminhado ao Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na travessa 14 de Março. Ele passa bem.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o caso ocorreu no fim da manhã de quinta (23), na rua Ajax de Oliveira, quando a vítima tinha ido visitar a filha e buscar um celular. Ele contou que está separado da ex-mulher há cerca de três anos e parte da família ficou insatisfeita com a separação.

“Fui buscar o celular para consertar, e aí ele já chegou avançando em mim, me golpeando, nem tive reação. O máximo que pude fazer foi tentar entrar em luta corporal com ele, ainda consegui imobilizar, foi quando chegaram mais pessoas para segurar ele”, relata.

A vítima disse à Polícia que não tinha conflitos com os familiares da ex-mulher. A Polícia Civil disse que ainda deve investigar o caso.

Fonte G1