Homem é flagrado cortando fios de telefone e internet no interior do Pará

Na manhã desta quinta-feira (16), um suspeito, não identificado, foi flagrado furtando fios de telefone e internet de uma caixa de passagem de cabos instalada na calçada de uma esquina do cruzamento das avenidas Curuá-Una e Borges Leal no bairro Santíssimo, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo testemunhas, o homem havia tentado furtar os fios na noite de quarta-feira (15), mas como não teve sucesso, ele voltou ao local na manhã desta quinta-feira (16) para remover a caixa de ferro e cortar a fiação.

O indivíduo teria passado cerca de 10 minutos puxando e cortando os cabos com um facão, informou o frentista de um posto que fica próximo ao local.

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada. Ao chegar no local, os policiais revistaram o suspeito. Após a averiguação da ocorrência, o homem foi liberado pelos policiais.

A empresa responsável pela reposição dos cabos foi acionada por populares para restabelecer o serviço.

Fonte: Debate com G1 Santarém