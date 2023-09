Homem é flagrado na captura de tartarugas na região do Rio Xingu

A polícia federal, em parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, realizou uma série de operações que buscam reprimir a caça e o comércio ilegal de animais silvestres na região do rio Xingu. Na sexta-feira, 08, em uma abordagem bem-sucedida, um homem foi autuado em flagrante realizando a pesca ilegal de espécies de tartarugas nativas da região.

Em decorrência do flagrante, foi gerada uma multa de aproximadamente R$ 15 mil e os quelônios foram libertados de volta ao seu habitat natural.

A pesca ilegal de animais silvestres prejudica o equilíbrio ecológico da fauna e flora amazônica. Espécies protegidas pela lei costumam ser mais valiosas para compradores e vendedores ilegais e acabam se tornando alvos preciosos para os criminosos.

A Polícia Federal em Altamira continua o trabalho de fiscalização, juntamente com o Ibama, para coibir o cometimento dos crimes ambientais, e para punir os infratores que insistem em ameaçar a biodiversidade amazônica.

Imagens: Ascom/SRPF