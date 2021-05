Homem é levado para terreno e assassinado a tiros em Benevides

A vítima foi identificada como Adriano Henrique da Silva Batista, de idade desconhecida

Uma execução à luz do dia assustou moradores de Benevides, na região metropolitana de Belém, no início da tarde desta terça-feira (11). Adriano Henrique da Silva Batista, de idade desconhecida, foi alvo de diversos disparos de arma de fogo na rua Gilmar Fernandes, no bairro Marrocos, na ocupação Novo Brasil. O assassinato ocorreu dentro de um terreno usado para guardar sucata, por volta de meio-dia.

Populares relataram que ouviram pelo menos sete disparos, em um horário de pouca circulação de pessoas. A vítima não era moradora da área e teria sido levada ao local para ser executada, disse ainda uma moradora das proximidades de onde o crime ocorreu. A mulher preferiu não ser identificada. Os responsáveis pelo crime seriam homens que chegaram ao local em um automóvel. Eles fugiram após o homicídio.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do caso podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.