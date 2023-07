Homem é morto a bala por motoqueiros no bairro do Atalaia, em Ananindeua

Um homem, que teria envolvimento com o tráfico de entorpecentes, foi assassinado a bala ontem, terça-feira, 11, no bairro do Atalaia, município de Ananindeua, zona metropolitana de Belém. A vítima se chamava Thiago Gonçalves dos Reis.

O crime ocorreu na Passagem Peter Pan, perto da casa onde mora a avó do rapaz. Ele foi alvejado por dois homens que apareceram na rua em uma motocicleta. Eles abriram fogo sem dó nem piedade contra a vítima, que morreu na hora e o corpo ficou estirado na via pública.

Depois do baleamento, os pistoleiros fugiram em alta velocidade sem que a placa da moto fosse anotada por testemunhas.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local atendendo a ocorrência, ocasião em que isolou o local para que os peritos da Polícia Técnica realizassem seu trabalho e a posterior e remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centor de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.

No local, pessoas que não foram identificadas contaram que Thiago teria envolvimento com o tráfico de drogas, mas não explicaram que tipo de envolvimento seria esse. Todavia, com base nessas informaões, a polícia trabalha com a hipótese de um acerto de contas ou queima de arquivo. O rapaz já tinha passagem pelo Sistema Penal.

