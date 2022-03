Homem é morto a facadas durante bebedeira na zona rural de Itupiranga

Na quarta-feira (9), Ricardo Henrique Barbosa foi preso após matar Francisco Vieira da Chagas, na Vila Bandeirantes, localizada a 30 Km do Distrito Cruzeiro do Sul, mais conhecido como “Vila Quatro Bocas”, zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará.

A Polícia Militar estava de plantão na “Vila Quatro Bocas”, por volta de 3h30, quando foi acionada por populares sobre uma pessoa ferida no posto de saúde da vila. De imediato, a guarnição se dirigiu até o local informado, onde encontrou o acusado e a vítima ainda viva, com vários ferimentos de faca na carroceria da caminhonete de um homem.

Segundo o motorista da caminhonete, ele estava com Francisco Chagas e Ricardo Henrique em uma bebedeira na Vila Bandeirantes, quando acordou com o barulho da briga deles. Durante o confronto, o acusado desferiu vários golpes de faca na vítima.

Em seguida, a testemunha e o acusado levaram Francisco Chagas ao posto de saúde, mas alguns minutos depois ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Diante dos fatos, Ricardo Henrique recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde segue à disposição da justiça.

