Homem é morto a facadas em Jacareacanga

A Polícia Militar da cidade de Jacareacanga foi acionada na tarde desta terça-feira (28), por populares para atender um caso de homicídio. O crime aconteceu na 7ª Rua do Bairro União, e teve como vítima um homem identificado inicialmente como Neguinho Pedreiro que teria sido morto pelo ex-presidário Paulo Merêncio dos Santos vulgo “Brabo”.

Vítima recebeu várias facadas. Foto: Reprodução

Até o momento não se tem informação sobre o que poderia ter motivado o homicídio, no entanto algumas pessoas que moram no bairro onde aconteceu o crime, informaram que poderia ser por motivo de traição da ex-companheira do acusado com a vítima.

Logo após o ocorrido, tanto o acusado quanto a mulher não foram mais encontrado, a polícia busca saber o paradeiro dos mesmo e as reais motivações e detalhes do crime.

“Brabo” já tinha sido preso em maio de 2018, acusado de trafico de drogas em Jacareacanga e estava em liberdade condicional.

Fonte: Portal Buré.