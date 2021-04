Homem é morto a facadas no bairro São Félix, em Marabá; Suspeito é preso pela PC

José Ribamar Oliveira, de 33 anos, foi morto a golpes de faca na madrugada deste domingo (18), no bairro São Félix, em Marabá, sudeste paraense. Um homem suspeito de ter cometido o crime, identificado como Maycon da Silva Martins, foi preso. A motivação segue sendo investigada.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 2h20 da madrugada para verificar um caso de homicídio no bairro São Félix. Chegando no local, a equipe confirmou a informação e acionou o Departamento de Homicídios e o Instituto Médico Legal (IML) para realização da perícia criminal.

O corpo da vítima estava estirado no chão, no meio da via pública, com várias perfurações. Após diligências pelas redondezas, o suspeito de ser o autor do crime, Maycon da Silva Martins, foi preso e encaminhado até a 21ª Seccional de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal

Redação Integrada (com informações do Correio de Carajás)