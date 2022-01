Homem é morto a golpes de faca às margens da PA-370 em Santarém

Um homem foi morto na manhã desta sexta-feira (14), na rodovia estadual Santarém Curuá-Una (PA-370), bairro Jaderlândia, em Santarém, oeste do Pará. A vítima foi identificada com nome Zaqueu Francisco Gonçalves da Silva, 26 anos, funcionário de uma cerâmica que fica próxima ao local do crime.

De acordo com testemunhas, um homem teria chegado em um veículo e desferido vários golpes de faca na vítima. Zaqueu Francisco foi atingido na região da cabeça, pernas e barriga. A faca usada no crime foi deixada no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi acionado, mas a vítima já estava em óbito. A Polícia Militar foi ao local e realizou as primeiras diligências e ainda não sabe o que teria motivado o crime, a suspeita de um possível acerto de contas.

“Temos informações extra oficiais de que no Natal a vítima desferiu um tapa no rosto de um suposto acusado, que está foragido. Na reunião do período de Natal houve uma confusão entre eles e hoje após ter deixado o pai no hospital veio para trabalhar e eles se encontram resultado na morte do rapaz”, informou o delegado da Polícia Civil, Lucivelton Ferreira.

A Divisão de Homicídios deve assumir as investigações.

