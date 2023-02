Homem é morto a tiros durante audiência no Procon

Nesta segunda-feira (13), um idoso, de 67 anos, foi atingido por três tiros na cabeça na sede do Procon do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Identificado como Antônio Caetano de Carvalho, o homem acabou morrendo no local.

Os disparos foram realizados por José Roberto de Souza, policial militar aposentado que estava afastado da corporação desde 2015. Na audiência era negociada uma dívida no valor de R$ 630. Após o crime, o autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado.

Uma força-tarefa faz buscas em conjunto com diversos policiais para encontrar o autor do crime.

ATENDIMENTOS ADIADOS

Após o ocorrido, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) optou em suspender os atendimentos até esta quarta-feira (15). Assessores do órgão informaram que os agendados para segunda e terça (14) serão reagendados automaticamente para uma nova data. O Procon-MS garantiu que todos serão comunicados.

O órgão retornará com os atendimentos nesta quarta, a partir das 7h (no horário de Mato Grosso do Sul.) Nas redes sociais, o órgão lamentou o ocorrido e divulgou uma nota de pesar aos familiares de Antônio Caetano.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Google Maps