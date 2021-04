Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros no bairro do Quarenta Horas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, na noite desta terça (27).

O crime ocorreu na rodovia Mário Covas, esquina com a passagem Monte Sinai. A vítima morreu no local, em meio da via pública.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo levantadas pela Polícia. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para o local.

Fonte: G1/PA