Homem é morto a tiros por suposto agente de segurança durante tentativa de assalto em Nazaré, centro de Belém

Um homem, ainda não identificado, foi morto por volta das 5h25 desta terça-feira (22) no bairro de Nazaré, centro de Belém. O crime foi na travessa Rui Barbosa, em frente a um hotel. O corpo ficou no meio da via, que foi interditada entre as avenidas José Malcher e Nazaré.

A Polícia Militar chegou a isolar área, mas foi liberada ainda durante a manhã.

Segundo a corporação, a informação preliminar sobre o caso é que teria sido uma tentativa de assalto contra um agente de segurança armado, que acabou reagindo. Ele ainda não foi localizado.

Testemunhas afirmam ter ouvido cerca de 5 tiros. Câmeras de segurança do hotel devem ajudar nas investigações. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas para iniciar a apuração do caso.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Reprodução / TV Liberal