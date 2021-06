Homem é morto após ameaçar várias pessoas com faca

Vítima teria recebido ordem para largar as facas, mas, ao partir para cima dos policiais, foi atingida com disparos de arma de fogo

Celso Araújo da Silva, de 38 anos, morreu após ser alvejado por disparos de arma de fogo que teriam sido efetuados pela Polícia Militar de Curionópolis, na madrugada desta terça-feira (22), ao se recusar a largar as facas com as quais ameaçava várias pessoas em uma fazenda. Pouco antes, ele efetuou cerca de dez golpes em um homem que está internado no Hospital Regional de Marabá.

Conforme registrado em boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Curionópolis, por volta das 2h o quartel a Polícia Militar foi procurado por um homem, informando que Celso estaria ameaçando moradores da Fazenda Santo Antônio, localizada na estrada Braz, a 40 quilômetros do perímetro urbano. A testemunha informava, ainda, que ele já havia ferido uma pessoa.

Os militares seguiram para o endereço e, chegando na fazenda, encontraram o suposto esfaqueador na cozinha de uma casa, ainda armado com armas brancas. De acordo com a Polícia Militar, foi dada ordem para que o homem soltasse as facas, mas ele não obedeceu e ainda partiu para cima dos policiais, que efetuaram os disparos contra ele.

A guarnição prestou socorro e encaminhou Celso ao Hospital Municipal de Curionópolis, onde já chegou morto. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Marabá. A Polícia Civil irá investigar os detalhes do caso. Não foi divulgado, até o momento, o estado de saúde da vítima de Celso.

Fonte: O Liberal (com informações do portal Correio de Carajás)