Homem é morto com três tiros dentro de bar no sudoeste do Pará

Um homem, ainda não identificado, foi morto com três disparos de arma de fogo em Novo Progresso, sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Militar , testemunhas afirmaram que, um cidadão usando máscaras chegou no bar e efetuou os disparos contra a vítima, em seguida se evadiu do local.

O crime aconteceu por volta das 20h desta quinta-feira (28), na rua Juscelino Kubistchek, no bar da Tia (em frente ao hospital municipal), bairro Piras de Lima. Ao chegar ao local para atender a ocorrência, os agentes da PM já quando já encontraram a vítima sem vida.

A Polícia Civil foi chamada para procedimentos e liberar a remoção do corpo. O suspeito fugiu do local do crime em uma motocicleta e não foi encontrado até a última atualização desta reportagem.

Fonte: Portal Debate com informações do Portal Novo Progresso