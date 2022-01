Homem é morto e decapitado por facção criminosa

A polícia ainda não encontrou o corpo de um homem que foi torturdo e decapitado em uma área de mata por supostos membros de uma facção criminosa. O crime aconteceu em Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

Uma imagem que circulou na internet mostra o homem sentado, amordaçado e com as mãos amarradas. Ele é puxado pelos cabelos e, pelo menos, três armas de fogo são apontadas para o seu rosto, além de uma faca. Após isso, a vítima já aparece morta com diversos tiros na cabeça e sendo decapitada pelos criminosos.

A execução seria um recado de uma facção criminosa a outra.

Fonte O Liberal