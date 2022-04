Homem é morto em troca de tiros com a Polícia em Conceição do Araguaia

Na última quinta-feira (28), um homem identificado como Mateus Melo, de 22 anos, foi morto durante uma intervenção policial em Conceição do Araguaia; no Sul do Pará, após trocar tiros com policiais. Segundo a Polícia Militar, Mateus era suspeito de roubar uma motocicleta, e em fuga, trocou tiros com os agentes e foi baleado vindo a óbito ainda no local.

Segundo a PM, foi apreendido com o rapaz um veículo roubado, uma foto modelo CG 150 Fan preta e um revólver calibre 32. Ainda segundo os agentes, o suspeito, que já era suspeito de participar de outros assaltos a mão armada, estaria escondido em uma casa no centro da cidade, e teria atirado contra a guarnição. A guarnição da Polícia não soube informar se o rapaz já tinha passagens pela polícia.

A vítima do suposto assalto cometido por Matheus, era um motoboy, que procurou a PM e relatou o assalto. Segundo a Vítima, o assalto foi feito por três homens, um deles armado. Após o assalto o motoboy rastreou o veículo por meio de um aplicativo e informou a polícia, que na busca, conseguiu localizar o veículo.

A motocicleta apreendida foi apresentada na delegacia da Polícia Civil de Conceição do Araguaia e foi devolvida ao proprietário. Os outros Dois suspeitos ainda não foram localizados.

Texto: Paola Queiroz

Inf.: Correio de Carajás

Foto: Reprodução Correio de Carajás