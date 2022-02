Homem é morto pela cunhada após discussão em Anapu

Eliomar Santos é o nome do homem que não resistiu aos ferimentos após ter sido ferido pela cunhada. O caso foi no centro da cidade de Anapu, sudoeste do Pará, no último domingo, 31. Segundo a polícia, a confusão teria iniciado quando Eliomar chegou bêbado brigando com a esposa e ameaçando de agredir a pauladas a irmã dela que também estava na casa.

Segundo testemunhas, Maria Jacira, para tentar se defender do cunhado que estaria com um pedaço de madeira, pegou uma faca e arremessou na direção dele e acabou acertando a perna de Eliomar, a arma branca teria atingindo a veia femoral e foi fatal.

Eliomar sangrou até a morte e quando a polícia chegou até o local, não encontrou mais Maria que fugiu logo após a briga. A Delegacia de Anapu acompanha o caso e tenta localizar a cunhada. A faca usada foi apreendida, uma equipe do IML de Altamira esteve no município e removeu o corpo. Eliomar era bastante conhecido na cidade e havia casado há pouco tempo.

