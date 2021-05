Homem é morto por algoz de bicicleta na Pedreira: veja o vídeo

Um homem, conhecido como Nato, andava tranquilamente pela travessa Vileta, na Pedreira, quando foi atingido por um tiro na cabeça por outro homem que veio por trás e estava em uma bicicleta.

O assassino fugiu pela rua Antônio Everdosa, sentido Timbó. Até o momento não foi preso. Imagens de uma câmera de segurança de uma residência mostram o momento da ação que ocorreu por volta das 7:30 da manhã deste sábado, 15.

A equipe da página Lá na Pedreira (@lanapedreira_oficial) foi ao local e registrou o corpo da vítima caído no chão, com a presença de alguns curiosos e uma equipe da PM que interditou parte da via à espera da remoção.

Veja o vídeo da ação do crime:

