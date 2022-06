Homem é morto por causa de som alto em Altamir

Na noite deste domingo (26), uma briga entre dois vizinhos por causa de som alto terminou em morte em Altamira, no sudoeste do Pará. O crime aconteceu na Rua Alberto Garcia, no Bairro Jardim Oriente.

Segundo informações Polícia Militar, que já fez o isolamento da área até a chegada das equipes das polícias Civil e Científica, durante a discussão devido ao volume alto do som, o acusado se armou com uma faca e partiu para cima do vizinho, que correu para a rua.

A mulher da vítima ainda gritou pedindo socorro e tentou impedir que o companheiro brigasse com o vizinho, mas não conseguiu e ele, durante a briga, acabou sendo atingido com golpes de faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a equipe ainda tentou reanimar a vítima, que já estava em choque devido ter perdido muito sangue, mas não conseguiu.

Após esfaquear o vizinho, o homem, ainda não identificado, fugiu, mas foi localizado e preso pela PM.

