Homem e mulher mortos em confronto com a PM na Guanabara

Um homem e uma mulher foram mortos por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira, 07, durante confronto com guarnições da Polícia Militar, fato este que se registrou na Rua do Fio, no bairro da Guanabara, em Belém. As informações foram passadas para a autoridade policial de plantão na Seccional Urbana da Marambaia, pelo tenente coronel Josimar, que fez o auto de apreensão e resistência.



O tenente coronel Josimar declarou ter sido informado que uma mulher conhecida por “Circe”, que seria líder de facção criminosa no bairro da Guanabara e adjacência, estava reunida com o também criminoso identificado pelo prenome de Leonan, também conhecido por “Léo” entre os criminosos, mais cerca de oito pessoas, planejando ataques contra agentes de segurança pública.

Desta forma, para a área, se destacaram guarnições das viaturas 9842, 0619, 0606, 0609, 8114 e 0606, estas duas últimas das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). Os agentes foram recebidos a bala pelos criminosos. Na reação, Léo e Circe foram gravemente atinos, sendo socorridos e levados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde foi constatado o óbito.

Foram apreendidos, com o casal, um revólver calibre 32 e uma espingarda. Os policiais militares ainda apreenderam durante a missão, 315 petecas de material entorpecente e uma porção pequena de maconha, além de um telefone celular.



Agentes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves se fizeram presentes no local, onde fizeram a remoção dos corpos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal.

Até a tarde desta segunda-feira, os corpos continuavam na geladeira do IML, aguardando reconhecimento, identificação e liberação para sepultamento.

Segundo a polícia, investigações são encetadas na área a fim de descobrir quem são os demais integrantes do bando.