Homem é preso acusado de fingir ser milionário para enganar vítimas e estuprá-las

O suspeito utilizava um site de relacionamento para se aproximar das vítimas e cometer o crime

Um homem, de 45 anos, foi preso na última quarta-feira (13), acusado de ter estuprado sete mulheres. O suspeito, morador do Distrito Federal, utilizava um site de relacionamentos para enganar as vítimas.

As investigações apontaram que o sujeito fingia ser um milionário para se aproveitar das mulheres ao se passar por um ‘sugar daddy’. “Ele procurava mulheres no site com idade média de 21 anos e as convidava para ir a um motel. Lá, inicialmente eram praticados atos sexuais consentidos, mas depois ele obrigava as vítimas a fazer coisas que elas não queriam”, explicou a delegada Carolina Litran, em entrevista ao UOL.

No local, o acusado instalava uma câmera escondida e filmava a relação sexual com a vítima. Depois, a chanteava usando os vídeos pornograficos. Além de ser preso, ele responderá pelos crimes de estupro e ameça.