Homem é preso ao ser flagrado com tablete de maconha no bairro do Telégrafo, em Belém

Um homem suspeito de tráfico de drogas, nesta terça-feira (6), no bairro do Telégrafo, em Belém. Com ele, foram apreendidos um tablete de maconha pesando aproximadamente 176g, papel filme, sacos para embalagem e uma faca.

Uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando que um homem estava comercializando drogas em um terreno na Passagem Santa Cruz. Os policiais militares foram até o local denunciado e abordaram o suspeito.

O homem foi apresentado junto do material apreendido na Seccional da Sacramenta, para a realização dos procedimentos de competência da Polícia Civil.