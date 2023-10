Homem é preso ao tentar sacar aposentadoria de R$ 13 mil em agência bancária com fraude

Um homem foi preso em flagrante ao tentar sacar recursos de um benefício de Aposentadoria por Invalidez, concedido irregularmente. A ação foi feita pela Polícia Federal, como parte da Força-Tarefa Previdenciária no Estado do Pará, na manhã de ontem, quinta-feira, 26, no município de Marabá, no sudeste do Estado, a 500 quilômetros de Belém.

Ele foi abordado na agência bancária tentando desbloquear a conta para receber valores do benefício. Caso fosse sacado, geraria prejuízo aos cofres públicas de R$ 13.387,20. Se o benefício permanecer ativo, o potencial de prejuízo futuro segundo a expectativa de vida ultrapassaria R$ 3,5 milhões.

A prisão foi realizada pela Polícia Federal com a participação do Núcleo Regional de Inteligência da Previdência Social no Estado do Pará (Nuint), da Coordenação de Inteligência da Previdência Social (Coinp), do Ministério da Previdência Social (MPS), além do apoio do setor de segurança corporativa da instituição financeira.

Há 23 anos, a Força-Tarefa Previdenciária é integrada pelo Ministério da Previdência Social e pela Polícia Federal, que atuam em conjunto no combate a crimes estruturados contra o sistema previdenciário. No Ministério da Previdência Social, cabe à Coordenação de Inteligência da Previdência Social detectar e analisar os indícios de crimes e fraudes organizadas.

