Homem é preso após acariciar seios de menina e chamá-la de ‘gostosa’ no Pará

Um homem, identificado como Igor Bernardes, de 25 anos, foi preso, no último domingo (17) sob suspeita de estuprar uma menina de 11 anos, em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo informações da polícia, a mãe da criança entrou em contato com os agentes após a menina relatar que Igor teria acariciado seus seios e lhe chamado de gostosa.

O homem foi conduzido para a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Na manhã desta segunda-feira (18), ele foi transferido para o Complexo Penitenciário de Cucurunã, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate, com O Impacto