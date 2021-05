Homem é preso após ameaçar matar irmã degolada com foice por causa de comida

O crime registrado pela Polícia Militar como ameaça aconteceu nesta terça-feira (04) em frente a uma residência localizada no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho (RO).

O crime registrado pela Polícia Militar como ameaça aconteceu nesta terça-feira (04) em frente a uma residência localizada no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho (RO).Um homem de 42 anos foi preso após ameaçar matar a irmã de 46 anos a golpes de foice. Segundo a polícia, o homem seria usuário de drogas e foi até a residência da irmã atrás de comida.A vítima, que sempre teria ajudado o irmão com alimentação, afirmou que naquele momento não havia comida para dar à ele. O acusado, que já tem várias passagens pela polícia, ficou revoltado e com uma foice teria ameaçado matar a irmã degolada.Quando a vítima com receio chamou a Polícia Militar, o acusado saiu do local, mas acabou preso nas proximidades. Ele foi levado para a Central de Flagrantes.

Por RONDONIAAOVIVO / Ecos da Notícia