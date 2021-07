Homem é preso após esconder 20 quilos de drogas dentro de cocos

Jovem responsável pelo transporte da carga confirmou que receberia R$3 mil

Um homem foi preso após ser flagrado com cerca de 20 quilos de drogas que estavam escondidas dentro de cocos. A apreensão policial foi feita na cidade de Coari, no interior do Amazonas. As informações são do Portal do Holanda.

A embarcação que estava com o entorpecente foi abordada por volta de 21h50, na última quinta-feira (8). A Polícia, então, encontrou a pasta base de cocaína escondida dentro dos frutos.

O responsável pela carga, um homem de 20 anos, confessou aos policiais que fazia o transporte da droga, que tinha como destino Manaus (AM). Ele confirmou que receberia cerca de R$3 mil reais para transportar.