Homem é preso após esfaquear a esposa no pescoço em Santarém

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 5, após tentar matar a esposa com uma facada no pescoço. O crime aconteceu no município de Santarém, oeste paraense.

De acordo com informações, o suspeito, que não teve a identidade divulgada até o momento, teria tentado matar a esposa durante uma discussão, dentro da casa deles. A vítima, que teve várias perfurações foi socorrida por agentes do Samu e encaminhada para a unidade de saúde.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém e deve responder pelo crime de tentativa de feminicídio.

Fonte: Roma News