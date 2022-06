Homem é preso após exibir partes íntimas para PMs em Marabá

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi preso após mostrar suas partes íntimas para uma guarnição da Polícia Militar. O fato inusitado aconteceu em Marabá, próximo ao Terminal Rodoviário da Folha 32, Núcleo Nova Marabá, em plena luz do dia, por volta das 9h30 do último domingo (19).

De acordo com boletim de ocorrência policial, o homem empunhava um facão e proferia ameaças contra o proprietário de uma lanchonete que funciona no terminal. O dono do estabelecimento então acionou a PM, que, chegando ao local, foi recebida com xingamentos e a nudez do suspeito, que não se intimidou com o movimento da via pública.

O homem, ainda segundo a polícia, teria resistido à prisão, mas acabou sendo algemado e levado para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, na Folha 30, para adoção dos procedimentos cabíveis ao caso.

Fonte: Portal Debate, com O Liberal