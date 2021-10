Homem é preso após furtar relógios e joias de loja no centro de Paragominas, sudeste do Pará

Um segundo envolvido conseguiu fugir do local e está foragido. O suspeito abandonou uma mochila com parte dos acessórios, que foram encontrados pela Polícia Civil em um terreno baldio.

Um homem foi preso após furtar uma loja na área central de Paragominas, sudeste paraense, durante a madrugada do feriado, nesta terça-feira (12). Segundo a Polícia Civil, o homem arrombou o estabelecimento e levou 17 relógios, dois cordões e uma pulseira.

A polícia foi informada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) sobre o arrombamento e furto da loja, localizada na avenida Castelo Branco. O homem foi abordado pela polícia nas redondezas do estabelecimento, na mochila do suspeito estavam os relógios, cordões femininos e uma pulseira.

Segundo a PC, havia um outro homem envolvido no furto, que conseguiu fugir para um terreno baldio antes da polícia chegar. Após buscas no local, foi encontrada uma mochila com o restante das joias, que foi abandonada durante a fuga pelo segundo suspeito.

O homem foi preso em flagrante e o material apreendido foi apresentado na Seccional de Paragominas, onde foram tomadas as providências legais cabíveis.

A PC informou que ainda realiza diligências para localizar e prender o segundo envolvido, que já foi identificado. Qualquer informação que auxilie nas investigações e localização do suspeito, pode ser repassada pelo disque denúncia, no número 181.

Fonte G1 PA