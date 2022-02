Homem é preso após matar filhote de cachorro a pauladas na praia de Ajuruteua, em Bragança￼

Um homem, identificado como José Augusto Corrêa da Costa, de 54 anos, foi preso em flagrante após matar um filhote de cachorro na Praia de Ajuruteua, em Bragança, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, durante rondas uma mulher informou que no início da tarde da última quarta-feira (16) José teria ido até sua casa e após discussões o mesmo pegou um pedaço de madeira e agrediu seu filhote de cachorro que estava próximo à confusão.

O animal sofreu uma perfuração na altura do pescoço, que ocasionou a morte do animal. O honem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Bragança estando agora à disposição da Justiça.

Quem maltrata animais pode ser preso, com pena de dois a cinco anos de reclusão, e ainda pagar multa. O crime deixou de ser considerado menor potencial ofensivo. Quem maltrata os animais é enquadrado no artigo 32, da Lei Federal nº 9.605/98.

Fonte: Debate Carajás com informações Roma News